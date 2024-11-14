شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن: سيكون فيلم Black Panther 3 أحد أهم أعمالى قبل الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى دينزل واشنطن أنه سيشارك في بطولة فيلم Black Panther 3 وأنه سيكون أحد أفلامه الأخيرة قبل الاعتزال، في حديثه لبرنامج Today في أستراليا أثناء الجولة الصحفية لفيلم Gladiator 2، قال واشنطن إن المخرج رايان كوجلر يكتب له دورًا في فيلم Black Panther الثالث الذى تنتجه شركة مارفل.

إلى جانب ذلك، قال واشنطن إنه سيكون أحد أدواره الأخيرة إلى جانب فيلم جديد لستيف ماكوين وفيلم مقتبس من مسرحية Othello لشكسبير، وهو الدور الذي سيقدمه واشنطن لأول مرة على برودواي العام المقبل 2025.

في حديثه إلى البرنامج، صرح واشنطن قائلا: "بالنسبة لي، يتعلق الأمر بصناع الأفلام، خاصة في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أنا مهتم فقط بالعمل مع الأفضل، ولأننى لا أعرف عدد الأفلام الأخرى التي سأقدم، ولكنه بالتأكيد ليس كثيرًا، أريد أن أقدم أدوار لم أقدمها من قبل".



دينزل واشنطن

فى نفس السياق ناقش النجم العالمى دينزل واشنطن شخصيته فى فيلم Gladiator II، حيث يقدم شخصية المصارع السابق الذى تحول إلى تاجر أسلحة ثرى، وبدأ واشنطن حديثه، وفقًا لموقع The Hollywood Reporter، قائلًا: "لقد أسىء فهمه، إنه رجل لطيف، لكنه يحاول استخدام جميع من حوله، فكان يستخدم والدته، وكان يستخدم أطفاله، ولهذا يشعر أنه استنفد روحه، ولم يتبق له أى شىء".

فى نفس السياق دائمًا ما يغازل النجم العالمى الحائز على الأوسكار دينزل واشنطن، الجماهير وصناع السينما والدراما بفكر الابتعاد والاعتزال عن الشاشة، ومع اقتراب عرض الجزء الجديد من فيلم Gladiator للمخرج العالمى ريدلى سكوت الذى سيعرض فى 22 نوفمبر الجارى ، عادت من جديد فكرة اعتزال واشنطن عن التصوير بعد أن صرح في لقائه مع مجلة إمباير أنه لم يتبقَ له سوى عدد قليل من الأعمال أمام الكاميرا.

ونقلت صحيفة Deadline، في تقريرها تصريحات النجم الحائز على جائزة الأوسكار، والتي قال فيها: "الأشياء التي تحدث لي على المستوى المهني خلف الكاميرا مهمة بالنسبة لي الآن، أعتقد أن الوقت الذي سأقضيه أمام الكاميرا أصبح أقل وأقل، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من الأفلام".