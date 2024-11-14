شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو إجازة من حساباتها على السوشيال ميديا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت النجمة العالمية كاميلا كابيلو، من خلال خاصية الاستوري بحسابها على موقع إنستجرام، عن حصولها على إجازة من السوشيال ميديا لفترة، دون الإعلان عن تفاصيل القرار.



كاميلا كابيلو



كاميلا كابيلو



كاميلا كابيلو



كاميلا كابيلو



كاميلا كابيلو

حصلت كاميلا كابيلو على شهرة في عالم التمثيل بعدما حققت نجاحا كبيرا من خلال أغنيتها، فيما قدمت بطولة فيلم Cinderella، الفيلم يعتبر أحدث نسخة من أفلام سندريلا التي سبق وقدمت على مدار السنوات، وآخر أفلام سندريلا التي أنتجته شركة ديزني حقق نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى الإيرادات أو اشادة النقاد بأدوار بطلاته آنذاك قبل خمس سنوات مروا على طرح الفيلم التي لعبت فيه دور البطولة النجمة ليلى جيمس، كما لعبت دور زوجة الأب كيت بلانشيت فى دور بات من أيقونات أفلام سندريلا.

وكانت كاميلا كابيلو قد أرجعت سبب موافقتها على دخول التمثيل من بوابة سندريلا لأنها تعتبر العمل واحداً من أكثر الأعمال إلهاماً حول العالم علي مدار السنوات الماضية، مما خلق لتلك الشخصية جمهوراً كبيراً ممن ينتظرون كل الأفلام التي تتناولها.