مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته الثانية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، في دوّرته (دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي)، عن أسماء الفائزين في مسابقته الرسمية، وذلك خلال حفل توزيع جوائز المهرجان بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.

وجاءت نتيجة مسابقة العروض المسرحية، كالتالي: أولاً: جوائز العروض: جائزة أفضل عرض مسرحي المركز الأول: 1 ش المعز" فريق ذوي الهمم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل عرض مسرحي المركز الثاني: "ست الناس" (مدرسة التربية الفكرية بإدارة السلام . التعليمية)، جائزة أفضل عرض مسرحي المركز الثالث: "سمكمكينو" (مدرسة طه حسين- إدارة شرق مدينة نهر)، جائزة لجنة التحكيم الخاصة - المركز الأول: العرض المسرحي "فرحة" (أكاديمية الفنون)، جائزة لجنة التحكيم الخاصة - المركز الثاني: العرض المسرحي (مونودراما - جيتار) (معهد الموسيقى العربية).



مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي



مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته الثانية



مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي



قررت لجنة التحكيم استحداث جائزة جديدة وهي أفضل للممثلة وذهبت الي منة الله حسن عن دورها في العرض المسرحي (كرسي بجناحات)، أما أسماء الفائزين في مسابقة تأليف النصوص المسرحية، فجاءت كالتالي:



مسابقة الراحل أحمد محمود نجيب - المرحلة الابتدائية: (1) الطالب يحيى محمد عبد الرؤوف الصف الخامس الابتدائي، مدرسة على بن أبي طالب، محافظة بورسعيد عن النص المسرحي "رواد الوطن"

المرحلة الإعدادية - المركز الأول: الطالبة نوران سید محمد عبد الرازق، مدرسة أسيوط الرسمية المتميزة للغات، محافظة أسيوط عن النص المسرحي "خيوط" - المركز الثاني الطالبة ملك محمود حلمي، مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "سعد زغلول - ثورة 1919” - المركز الثالث الطالب ياسين السيد رجب، الزمالك بنين ( أبو الفدا)، محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "ممتاز الممتاز"- المركز الرابع الطالبة جسيكا موريس، مدرسة كلية رمسيس للبنات، محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "التنمر".

المرحلة الثانوية المركز الأول + الطالبة سارة السيد رجب السيد، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "ليلة في غزة" - المركز الأول مكرر، محافظة EGC الطالبة فاطمة رمضان مصطفى، كلية النصر للبنات الأسكندرية، عن النص المسرحي "وريث الأنبياء"، المركز الثاني الطالبة أمل أشرف جاد الرب أحمد النزهة للغات، محافظة القاهرة عن النص المسرحي "مشهد تمثيلي عن الثانوية العامة بين أم وبنتها" - شهادة تميز الطالب عمر وائل محمد عبد الواحد، مدرسة طلائع المستقبل، محافظة القاهرة / عن نص (Outwitted spike).

وفي مسابقة النصوص المسرحية للمعلمين والمعلمات، حصل على المركز الأول الأستاذة عزة مصطفى عبد العال، محافظة بني سويف، عن النص المسرحي "الجميلة والشاطر حسن"، المركز الثاني الأستاذ رمضان أحمد عبد الله علي محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "كتاكيت الشوارع"، المركز الثالث الأستاذة مريم رفله محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "الزنزانة"، المركز الثالث مكرر الاستاذة هدير طه، محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "أساليب حياتية"، المركز الرابع الأستاذ رمضان عبد الله ابراهيم محافظة سوهاج، عن النص المسرحي الشعري "المأمون"، المركز الرابع مكرر الأستاذة أماني ماهر والأستاذ وليد محمد، محافظة القاهرة، عن النص المسرحي "جزاء الأمانة"، المركز الخامس مناصفة بين الأستاذة رجاء محمود حسن، محافظة الفيوم، عن النص "مين فينا الغالب"، الأستاذ إبراهيم عبد المنعم يماني، محافظة القاهرة، عن النص "دواير دواير".

وجاءت، مسابقة المقال النظري عن شخصية مسابقة التأليف: الطالبة سلمى سيد محمد عن مقال بعنوان احمد محمود نجيب، الصف السادس الإبتدائي، مدرسة عبد العزيز آل سعود، إدارة النزهة محافظة القاهرة.

وجاءت نتيجة مسابقة فن الدوبلاج:(جائزة المخرج الكبير/ عصام السيد للأداء الصوت): المركز الأول شهد مدحت محمد طالبة بالصف الثالث الثانوي مدرسة القديس يوسف بمصر الجديدة - المركز الثاني مريام هاني ثابت طالبة بالصف الأول الثانوي مدرسة الظاهر الجديدة - المركز الثالث جنا أيمن يوسف الصف الثاني الإعدادي مدرسة نهضة مصر الرسمية المتميزة لغات إدارة القاهرة الجديدة التعليمية - المركز الرابع.

جدير بالذكر أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تحمل اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، أقيم في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2024، برئاسة الدكتورة داليا همام، والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح، بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والرعاية الأدبية لوزارة الثقافة المصرية ورعاية وزارة الشباب والرياضة.