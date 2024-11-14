شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة فى ندوة مهرجان القاهرة: بكره أتفرج على أفلامى ورحلتى كلها تعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تحدث المخرج خيرى بشارة، خلال ندوة بعنوان "مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، المقامه حاليا ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى، عن التيمة الأساسية فى أفلامه، حيث قال،:" فى تيمة مكرره فى كل أفلامى وهو الصراع بين الأغنياء و الفقراء و الطبقية و التمرد باختلاف المواضيع، دائما أفكر وعمرى ما أكون مع الأغلبية، و بشوف صور و عوالم غامضة قبل التصوير بتخيلها و فيلم كابوريا شوفته في خيالي قبل ما أصوره و عالم كابوريا ضئيل عن الواقع".

وأضاف فى كلامه:" بكره اتفرج على أفلامى وشوفت بس في الفترة الأخيرة فيلم قشر البندق عشان كان نسخه مرممه، وأنا دلوقتى هادئ و متصالح مع نفسى لكن رحلتي مع الفن كانت صعبة و كلها تعب".

وقال المخرجة هيا خيرت:" زمان كان عندنا مساحة إبداعية كبيرة، دلوقتى بحاول افصل من السوشيال ميديا و اقفل الموبايل و ارجع أشوف الناس تانى مرة أخرى، وطول الوقت دائما بحب أقدم فيلم بحبه و حقيقى وغير انى اقدم فيلم الناس تقولى حلو و تصفق ليا".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



المخرج خيرى بشارة



جانب من الندوة



خيرى بشارة فى ندوة مهرجان القاهرة بكره أتفرج على أفلامى ورحلتى كلها تعب



خيرى بشارة فى ندوة مهرجان القاهرة



خيرى بشارة