شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج The Contract بعد تكريمه بمهرجان القاهرة: سعيد بالعمل مع إريك وكيفن سبيسى والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان القاهرة السينمائي تكريم المخرج العالمي ماسيمو باولوكي، قبل عرض فيلمه The contract، التابع لقسم العروض الخاصة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 .



وصرح باولوكي قائلا:" أنا أشعر بالكثير بالمشاعر الآن، وكان من الشرف أن أعمل مع النجم العالمي إريك روبرتس لأنه يعطي الكثير من النصائح لـ جميع الممثلين في خلال العمل علي الفيلم، كما كان من الشرف أن أعمل مع النجم كيفن سبيسي، وسيعيد العمل بريق سبيسي من جديد، وأشكر جميع فريق فيلم The contract، وأهدى هذا الفيلم إلى والدي الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، وأتمنى أن يحب المشاهدين العمل".

فيلم "The contract" تدور أحداثه في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، فى شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 22 نوفمبر الجارى.