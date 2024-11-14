شكرا لقرائتكم خبر عن خيرى بشارة بمهرجان القاهرة: واجهت صعوبات وكنت بستلف من الطيب ووحيد حامد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت ندوة بعنوان "مرآة مصر: الهوية في عيون خيري بشارة"، المقامه حاليا ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائى، وهي الندوة التي تضم المخرج خيري بشارة، والفنانة آية طارق، والمخرجة هيا خيرت، وعدلي توما، ويدير الندوة المخرج عمر الزهيرى.

وقال خيرى بشارة:" حتى وأنا مخرج كبير بواجه أزمات اقتصادية دائما معنديش فلوس استلف من عاطف الطيب و وحيد حامد و أرجع أشتغل وأسدد الفلوس و أرجع استلف تانى، اللى أنقذنى أنى اشتغلت مسلسلات نصيحة منى الكل يشتغل فى المسلسلات بتعمل أموال".



خيرى بشارة فى ندوة مهرجان القاهرة



كلمة خيرى بشارة فى ندوة مهرجان القاهرة

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



المخرج خيرى بشارة



جانب من الندوة



خيرى بشارة فى ندوة مهرجان القاهرة بكره أتفرج على أفلامى ورحلتى كلها تعب