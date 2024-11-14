شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس مكى تنشر فيديو احتفالها بعيد ميلاد والدتها الأخير قبل وفاتها: يا وجع القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة إيناس مكي على نعى والدتها التي رحلت قبل أيام، وذلك من خلال فيديو مؤثر يجمعها بوالدتها قبل وفاتها، وهو الفيديو الذي يظهر مدى العلاقة بينهما.



إيناس مكي تحتفل بعيد ميلاد والدتها



إيناس مكي مع والدتها قبل الرحيل

وضم الفيديو مشاهد فيديو من تجهيز إيناس مكي لوالدتها للاحتفال بعيد ميلادها، حيث كتبت إيناس "كنت بحتفل معاكي الشهر الي فات 11 أكتوبر بعيد ميلادك ..الشهر ده تمشي و تروحي و تسيبيني يا ماما ..يا وجع القلب يا انا يا اما.. المفروض انا استوعب إزاي".

وكان أعلن النجم أحمد مكى عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عن وفاة والدته، حيث كتب منشورًا: سبحان من له الدوام.. توفيت اليوم والدتى حورية محمد جمال الدين شاكر.. أرجو منكم الدعاء لها، وذلك يوم 9 نوفمبر الجاري.