ميرنا وليد - بيروت - القطة التي ظهرت في فيلم "العرّاب" The godfather، لم تكن جزءًا من المشهد المخطط له مسبقًا، خلال اللقاء بين دون كورليوني و بوناسيرا، لم يكن من المفترض أن يكون هناك قطة بين يدي كورليوني، لكن المخرج فرانسيس فورد كوبولا لاحظ القطة تتجول في موقع التصوير وقرر إضافتها للمشهد، و وفقًا لما ذكره كوبولا لمجلة "تايم" : "القطة التي كانت بين يدي مارلون براندو لم تكن مذكورة في النص، لقد رأيت القطة تتجول في الأستوديو، فأخذتها و وضعتها بين يديه دون أن أقول شيئًا. "

كانت هذه تفاصيل خبر قطة "The godfather" .. إضافة غير مخطط لها جعلت المشهد أيقونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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