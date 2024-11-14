إليكم موعد عرض فيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة 2 - الريمونتادا" عن موعد عرضه في دور السينما، حيث يُطرح في مصر يوم الأربعاء 4 كانون الثاني المقبل، ويُعرض في كافة الدول العربية يوم الخميس 5 كانون الأول.



يستكمل الفيلم، الذي يضم نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، وسليم الترك، أحداث الجزء الأول بعد فوز الفريق بالبطولة، حيث يقرر الأبطال المضي قدمًا في حلمهم. يتناول الجزء الثاني حياة الشباب في الجامعة لأول مرة، وتعودهم على لعب كرة القدم مع ظهور "حريفة جدد" سواء من الذكور أو الإناث.

الفيلم يضم ضيوف شرف مثل آسر ياسين، أحمد فهمي، مايكل أوين، وأيمن الكاشف، بالإضافة إلى انضمام نورين أبو سعدة ودونا إمام.

حقق الجزء الأول من الفيلم نجاحًا كبيرًا بتخطيه 76 مليون جنيه من الإيرادات، واستعرض قصة "ماجد" الشاب الذي يواجه تحديات كبيرة في حياته، ليحقق نجاحًا في كرة القدم.