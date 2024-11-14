شكرا لقرائتكم خبر عن إريك روبرتس وأبطال فيلم "عزيزتى مالوتي" يحتفلون بعرضه بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل النجم الأمريكي إريك روبرتس وأبطال الفيلم الايطالي "عزيزتى مالوتي" للمخرج شانكا داس جوبتا على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في عرضه العالمي الأول، كما حضرت الفنانة لبلبة لمشاهدة العمل.

تدور أحداث فيلم "عزيزتى مالوتي" بعد وفاة زوجها في حريق مدمر، تقع مالوتي، وهي ربة منزل حامل في دكا، بنجلاديش، في متاهة بيروقراطية تُشكك في مبادئها الأخلاقية، وتستهدف هويتها الدينية، وتعرض مستقبل جنينها للخطر.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



أبطال الفيلم الايطالي



أبطال فيلم عزيزتى مالوتي يحتفلون بعرضه بمهرجان القاهرة



اريك روبرتس على السجادة الحمراء



اريك مع ابطال الفيلم



بطلة فيلم عزيزتى مالوتى



جنوم الفيلم الايطالى