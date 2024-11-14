شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم: إسعاد يونس فنانة كبيرة وشرفت بالعمل معها فى تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان اسلام إبراهيم أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى عبر إذاعة 9090 اليوم عن كواليس مسلسل تيتا زوزو، الذى حقق نجاحاً كبيراً مؤخراً حينما عرض على شاشة قناة dmc.

وأكد إسلام إبراهيم أنه يكفيه في المسلسل أنه تعامل مع نجمة بحجم إسعاد يونس خاصة أن مشاهده كلها في الأغلب معها، موضحاً أنها فنانة كبيرة ولديها إحساس بالمسئولية تجاه كل من يعمل معها، فتهتم بأدق التفاصيل.

وأضاف إسلام : "إسعاد يونس مش بس فنانة كبيرة وأستاذة لكن كمان وأنا بشتغل معاها ببقى فاكر أعمالها كلها، ومش مصدق إني بشتغل مع زغلول في بكيزة وزغلول وكل حاجة عملتها من بصمات لا تنسى".

مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.