شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الفيلم السعودي "الثقوب" يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائي..صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر أبطال الفيلم السعودي "الثقوب" الذي يعرض ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، على السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية، حيث حضر كل من المخرج عبد المحسن الضبعان ومريم عبد الرحمن وباقي فريق العمل.



الفيلم السعودي الثقوب



الفيلم السعودي الثقوب



ريد كاربت الفيلم السعودي



فيلم "ثقوب" يروي حكاية تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيدا عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة، والفيلم من بطولة مشعل المطيري ومريم عبد الرحمن ومن إخراج عبد المحسن الضبعان.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".



الفيلم السعودي الثقوب



الفيلم السعودي الثقوب



الفيلم السعودي الثقوب



ريد كاربت الفيلم السعودي



ريد كاربت الفيلم السعودي



عرض فيلم الثقوب بمهرجان القاهرة