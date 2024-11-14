شكرا لقرائتكم خبر عن النجم إريك روبرتس المرشح للأوسكار بـ"القاهرة السينمائى": هيث ليدجر شخص لطيف وذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة النجم الأمريكي الشهير "إريك روبرتس"، المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم Runaway Train، وذلك قبل ندوته ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتابع روبرتس قائلا:" يمكن لجميع الحضور ان يقومون بـ فتح موقع Imdb اذا كانوا يريدون معرفة ما سأقدمه تاليا، انا ممثل في نيويورك وعندما تم اكتشافي وتقديم الكثير من المسرحيات وبعد العديد من الترشيحات حصلت علي دوري الاول بين ليلة وضحاها، وهذا لا يحدث لكثيرين، ولكنني كنت محظوظ لانني تمكنت من الخصول علي الفرصة".



وأكد روبرتس قائلا:"جميعنا نمر بايام صعبة وكان هنالك فيلم عرض عليا من 45 عام ورفضته والي الان اندم علي ذلك، ولهذا يجب عليك ان تتمعن وانت تقوم باخذ خطواتك، في عملي مع الراحل هيث ليدجر في فيلم dark knight لقد كان شخص حقيقي وتمكن من الحفاظ علي الشخصية، وكان شخص لطيف جدا جدا، وذكي ومرح".



واشار روبرتس قائلا: كل ما عليك فعله لتصبح ممثل جيد ان تكون في عالمك الخاص، زوجتي هي عالمي وشخصيتي الخارقة، وتتمتع بحس جيد في كل الاشياء ، واخبرتني انها وقعت في حبي لانني ممثل جيد".



ونصح روبرتس جميع حضور ندوته قائلا:"عامل كل من تقابله حولك وكانه سيكون مديرك في الاسبوع المقبل، لانك لا تعرف اذا كان هذا سيحدث او لا، والصناعة حاليا تجعل السيدات تتحكم في العالم وهذا وقت السيدات وجميع السبدات جميلات ولا يجب ان يحظين باي معانلة عنصرية".



إريك روبرتس، ممثل أمريكي، بدأ مسيرته في نيويورك وفاز بجائزة المسرح العالمي عام 1989. ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Runaway Train، كما ترشح ثلاث مرات لجائزة الجولدن جلوب عن أدواره في Runaway Train، وStar 80، وKing Of The Gypsies.

كذلك، فاز بجائزة ستالايت الذهبية من أكاديمية الصحافة الدولية عن دوره في مسلسل Less Than Perfect عام 2002، وحقق نجاحاً لافتاً في مسلسل Cold Blood. كما فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الصرصور من مهرجان نيويورك للأفلام المستقلة عام 1998.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".