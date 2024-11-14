شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الأمريكي إريك روبرتس بـ"القاهرة السينمائى": كن كما أنت دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة النجم الأمريكي الشهير "إريك روبرتس"، المرشح لجائزة الأوسكار عن فيلم Runaway Train، وذلك قبل ندوته ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

أكد روبرتس قائلا:" انا لا شاهد نفسي منذ ما يقرب من 15 عام، ولا احب البرامج الواقعية، ولكنني شاركت في dancing with the stars لان زوجتي تحبه، انا احب اغاني الـ روك".

وأشار روبرتس قائلا:" عندما يتم وضع اسمي علي غلاف فيلم يضعه في مكان مختلف، أعمل مع كل مخرج حسب ما أشعر به، لأنني أحبه، او لأنني اقدر ما سيقوم به، وحينما أتعامل مع مخرجين شباب ليساعدهم اسمي علي النهوض، المرة الوحيدة التي شعرت فيها بعدم القدرة علي التمثيل كانت علي المسرح، وبدأت بسببها في فعل الكثير من الأشياء كي أعود للشخصية، ولكنني عادة أشعر أنني متزوج من الشخصية التي ألعبها، واتحكم بها، والممثل يجب ان يكون دائما ممثل، ليس كاتب ولا مخرج ولا يمكنني ان اقول لاي شخص ما عليه ان يفعله".

وأكد روبرتس قائلا:" من الأشياء الصعبة في تقديم الشخصيات الحقيقية هي الحدود التي تضع لكي اثناء تقديمك لها، وهو ما يجعل التمثيل دائما صعب، شخصيتي في مسلسل grey’s anatomy كانت من الشخصيات الممتعة، وتواجدت في احدي الايام في موقع التصوير لمدة اطول من المعتاد بسبب انني لم واتمكن من مراجعة شخصيتي بعد إعادة كتابتها".



واضاف روبرتس قائلا:"هنالك دور واحد رفضه مدير اعمالي وهو ما ندمت عليه بعدها، يمكنك الان مشاهدة الافلام في اي وقت وهذا يمكنك من مشاهدة الكثير من الاعمال في وقت صغير، مع اول فيلم لي حصلت علي الكثير من التعليقات انني مارلون براندو القادم، ومن ثم قرات انني من الممكن ان اكون اسوأ من ريتشارد جير، ولكن يجب علي الجميع عدم الاستمتاع الي من حولهم، او انتظار الثناء منهم".



واوضح روبرتس قائلا:"كتبت كتاب عن حياتي بسبب الضغط الكثير من حولي علي لكي اقوم بالكتابة، ومع سؤالي لـ زوجتي التي تعد مديرتي وانا احبها لذلك اكدت لي انني يجب ان اكتب كتاب".



وانهي روبرتس ندوته قائلا:" انا ممثل واحب ما اقدمه ويجب عليك ان تكون كما انت".



إريك روبرتس، ممثل أمريكي، بدأ مسيرته في نيويورك وفاز بجائزة المسرح العالمي عام 1989. ترشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم Runaway Train، كما ترشح ثلاث مرات لجائزة الجولدن جلوب عن أدواره في Runaway Train، وStar 80، وKing Of The Gypsies.



كذلك، فاز بجائزة ستالايت الذهبية من أكاديمية الصحافة الدولية عن دوره في مسلسل Less Than Perfect عام 2002، وحقق نجاحاً لافتاً في مسلسل Cold Blood. كما فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الصرصور من مهرجان نيويورك للأفلام المستقلة عام 1998.



وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان خلال حفل الافتتاح أمس ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".