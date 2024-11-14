شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الفيلم Gladiator II يتدربون بقوة وتحت ضغط فى الكواليس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Paramount Pictures فيديو ترويجى جديد للفيلم الجديد المنتظر Gladiator 2، الذى سيقوم بإخراجه المخرج العالمى ريدلى سكوت، لتدريبات أبطال العمل خلال فترة التصوير، وأكد سكوت خلال الفيديو قائلا:" لقد كانوا يقتلون أشخاص فى الحلبة، للاستمتاع وهذا حقيقى".

وأشار بطل العمل النجم العالمى بول ميسكال فى الفيديو قائلا:"لقد كان هناك تركيز كبير على القدرات الجسدية خلال التحضير لفيلم Gladiator II"، وأكد بطل العمل بيدور باسكال :" لقد تم وضعى أنا وكل من معى فى ضغط كبير تحضيرا للعمل".

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم Gladiator 2 في دور السينما في 15 نوفمبر الجارى، ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

وكان قد أكد الممثل العالمى بول ميسكال أنه انتهى من تصوير الجزء الثاني من فيلم Gladiator، حيث سيلعب الشخصية الرئيسية في العمل "لوسيوس"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

أثناء ظهوره في برنامج The Graham Norton Show ، أكد ميسكال أنه انتهى من التصوير، مازحًا: "لقد نجوت منه".

وعندما سأل نورتون عن موعد محتمل لإصدار الفيلم، قال ميسكال: "سيقوم شخص ما باغتيالي إذا قلت أي شيء آخر"، كما تحدث ميسكال أيضًا عن عملية اختيار الجزء الثاني، حيث تذكر قائلاً: "كنت أشارك في فيلم Streetcar Named Desire، وذلك عندما اتصل بي السير ريدلي سكوت وقال لي: "هل تريد أن تشارك في العمل؟"، وردى كان نعم".

سبق أن أوضح سكوت أفكاره بشأن اختيار ميسكال باعتباره الدور الرئيسي في فيلمه المقبل، قائلًا إنه التقى بالممثل الأيرلندي من خلال أشخاص عاديين، حيث صرح قائلا: "كنت أفكر: من هو بول ميسكال هذا؟، ثم شاهدت مسلسل من بطولته وبعد ذلك، فجأة، ظهر فيلم Gladiator 2، لأن السيناريو كان يعمل بشكل جيد، وظللت أفكر في اختيار بول".