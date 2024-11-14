شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت ينفى دخوله مهرجان القاهرة برفقة زوجته: صديقة مٌقربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى المؤلف أيمن بهجت قمر عبر حسابه على موقع فيس بوك شائعة زواجه الأخيرة، مؤكداً أنه لم يدخل أمس مهرجان القاهرة السينمائى بصحبة زوجته وقال عن الصور المتداولة له : "حصل سوء فهم من بعض المواقع امبارح، بعد حضوري افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى".

وأضاف : "انا مش متجوز، ومي صديقة مقربة ليا، وجب التوضيح، .. انا تليفوني ما سكتش من امبارح ".



أيمن بهجت فى صورة مع صديقته مي

من ناحية أخري وقع النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى تعاون مع مهرجان بكين، قبل عرض فيلم "فك الشفرات"، خلال فعاليات الدورة 45 من المهرجان القاهرة.



ايمن بهجت

وقد تحدث السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج إن، قبل عرض الفيلم عن التعاون بين الصين والقاهرة والشراكة المتميزة بين البلدين.



وقال: " يصادف هذا العام عام الشراكة الصينية المصرية والذكرى الـ 10 لإقامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين و التبادل الثقافى، العلاقة الصينية المصرية اليوم فى أفضل حالاتها فى التاريخ و أتمنى لأسبوع الصينية النجاح فى مهرجان القاهرة السينمائى".