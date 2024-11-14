أحمد عز يتحدث من القاهرة السينمائي عن كواليس إصابته في فيلم الشبح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - قال الفنان أحمدعز، إن أهم شيء في مجال الفن والتمثيل هو الشغف، خاصة أن هذه الصفة من الصفات التي يجب توافرها في الممثل، لافتاً إلى أن الشغف أيضاً مهم للغاية في أي مجال آخر، وبدون الشغف لا يستطيع أي شخص أن يُكمل مشواره المهني.

أحمد عز: المخرج عمرو عرفة طلب استكمال تصوير مشهد في فيلم الشبح رغم إصابتي

وتذكر أحمد عز خلال حديثه في الندوة التي نظمها مهرجان القاهرة السينمائي ضمن برنامج تكريمه في الدورة 45، اليوم الخميس 14 نوفمبر، موقف تعرض له أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "الشبح" والذي جمعه بالفنان محمدالصاوي، إذ قال في أول مشاهد هذا الفيلم حينما ظهر وهو يتعرض للضرب من قبل الفنان محمد الصاوي بـ"حديدة"، لافتاً إلى أن هذا المشهد تم إعادته ثلاث مرات، ومع المرة الرابعة تحدث مع مخرج الفيلم عمرو عرفة لكي يخبره بأن خلال هذه المرة سوف يتعرض للإصابة، لشعوره بأن "الصاوي" سيقوم بضربه بطريقة حقيقية، وهو ما حدث ونتج عن الأمر إصابته في رأسه، ليذهب عقب ذلك إلى المستشفى حتى يتلقى العلاج اللازم، ثم يعود بعدها لاستكمال تصوير مشاهده بالفيلم.

واستطرد حديثه قائلاً: "أستاذ عمرو عرفة عندما رأى الدماء تسيل من رأسي، طلب بضرورة استكمال التصوير وكان سعيداً للغاية".

وعُرض فيلم الشبح عام 2007، ودارت أحداثه حول شاب فاقد للذاكرة، ويسعى لمعرفة حقيقته، فتصادفه العديد من المشاكل، ويُتهم زوراً بقضية قتل، وتطارده الشرطة، ويحاول البحث عن القاتل الحقيقي بمساعدة صديقه، تقع فتاة في غرامه وتقف بجواره حتى يستطيع إثبات براءته، لكنه يتعرض للعديد من العقبات.

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تكريم أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

فرقة موت عمل سينمائي منتظر لـ أحمد عز

وكرَّمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لجهوده ومشواره الفني المميز، والذي بدأ من خلال فيلم "الشرف" للمخرج شريف شعبان و"كلام الليل" للمخرجة إيناس الدغيدي، حتى جاءت البداية الحقيقية من خلال فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة إيناس الدغيدي عام 2001.وينتظر الفنان أحمد عز عرض أحدث أفلامه والتي تحمل اسم "فرقة موت"، إذيضم الفيلم عدداً كبيراً من النجوم أبرزهم آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، أمينة خليل، بيومي فؤاد، خالد كمال، عصام عمر، رشدي الشامي، علي صبحي، جيهان الشماشرجي، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وتعود قصة فيلم "فرقة الموت" إلى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، ويُجسد ضمن أحداث الفيلم الفنان أحمد عز دور ضابط شرطة من أبناء الصعيد، وكُلف بإلقاء القبض على خُط الصعيد، ويُجسد "عز" للمرة الأولى في تاريخه الفني دور رجل صعيدي، وتتصاعد أحداث الفيلم، خاصة مع تواجد نجم الكوميديا الفنان بيومي فؤاد، والفنان عصام عمر.

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