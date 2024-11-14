مصطفى شعبان يخوض صراعات الآثار في مسلسل "حكيم باشا" خلال رمضان المقبل

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري مصطفى شعبان تصوير مشاهد مسلسل "حكيم باشا" الذي سيعرض في رمضان المقبل، ويدور المسلسل حول شخصية حكيم، التي يلعبها شعبان، الذي يتعرض لمطاردة من عصابة تعمل في تجارة الآثار، مما يدخله في صراعات مع أحمد صيام الذي يسعى للهيمنة على مافيا بيع الآثار.



كما يجسد الممثل رياض الخولي شخصية عم حكيم، الذي يتورط في مشاكل نتيجة تنقيبه عن الآثار.

للمرة الأولى، يتدرب مصطفى شعبان على اللهجة الصعيدية في هذا العمل، الذي تشارك فيه أيضًا الممثلة سهر الصايغ، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف محمد الشواف.