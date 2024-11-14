طه الدسوقي يعلن انتهاء تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" استعدادًا للعرض في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري طه دسوقي عن الإنتهاء من تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يُعرض بداية عام 2025. ونشر دسوقي على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من كواليس تصوير العمل، حيث عبّر عن سعادته بالانتهاء من التصوير، وعلق قائلاً: "الحمد لله فركش مسلسل موضوع عائلي الموسم التالت.. استنونا على shahid قريب جدا".

مسلسل "موضوع عائلي 3" يضم مجموعة من الممثلين البارزين مثل ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العقد، سما إبراهيم، وعدد من الوجوه الفنية الأخرى.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ويستمر في تقديم الأحداث التي تتعلق بالعلاقات الأسرية ومواقف الحياة اليومية. العمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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