فيلم "حوجن" .. رحلة جني في مواجهة الشر بين عالمي الإنس والجن

ميرنا وليد - بيروت - في فيلم "حوجن"، الذي يعرض على منصة "شاهد"، يأخذنا المخرج ياسر الياسري في رحلة مشوقة بين عالمين مختلفين، الإنس والجن، حيث يواجه الجني الطيب حوجن تحديات كبيرة في سعيه لمواجهة الشر واستعادة حقوقه.



تدور أحداث الفيلم في مدينة جدة، حيث يتعايش الجن مع البشر بشكل غير مرئي، بينما يحاول حوجن الحفاظ على التوازن بين عالمه وحياة البشر.

تتعقد الأمور عندما تنتقل عائلة بشرية إلى المكان الذي يعيش فيه، ويقع حوجن في حب سوسن، الشابة التي تدرس في كلية الطب.

الفيلم مقتبس من رواية كتبها إبراهيم عباس، وقام الياسري بتحويلها إلى فيلم سينمائي من تأليفه وإخراجه. يضم الفيلم طاقمًا متميزًا من الممثلين مثل براء عالم، نايف الظفيري، نور الخضراء، والعنود سعود، بالإضافة إلى محسن منصور، منصور آش، مجدي القاضي، سعيد صالح، الشيماء طيب، حسن القرشي، وعهود السامر.