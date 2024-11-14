ياني.. قائد موسيقى الـ"نيو إيدج" وأسطورة الألحان العاطفية

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجم اليوناين ياني، المولود في 14 تشرين الثاني 1954 في اليونان، هو مؤلف موسيقي وعازف بيانو أميركي من أصل يوناني.
إشتهر في موسيقى الـ"نيو إيدج" وأصبح شخصية بارزة في هذا المجال خلال أواخر القرن العشرين، بدأ مسيرته في الثمانينات وحقق شهرة كبيرة في التسعينات من خلال ألبوماته الناجحة مثل "ريفلِكشنز أوف باشن" و"لايف آت ذا أكروبوليس".
في السنوات الأخيرة، تعاون مع مغنيين وقدم ألبومات موسيقية متنوعة.
ياني يعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات في عالم الموسيقى التي جمعت بين الألحان العاطفية والتقنيات الإلكترونية.
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