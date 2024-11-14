شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وفاة المؤلف الموسيقى كوينسي جونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن سبب وفاة المنتج والمؤلف الموسيقي الأسطوري كوينسي جونز، حيث أظهر التقرير أنه كان يعاني من سرطان البنكرياس لسنوات، على الرغم من أن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها أبدًا، وأكد التقرير أنه لا توجد أى اسباب أخرى لوفاته.

ووفقا لـ CNN تم الكشف عن سبب الوفاة بعد حصولهم على صورة من شهادة وفاة جونز، الذى توفلا يوم 4 نوفمبر الجارى.

وكان قد توفي المنتج والمؤلف الموسيقي الأسطوري كوينسي جونز عن عمر يناهز91 عاما، وأكد مدير أعماله أرنولد روبنسون أنه توفي في منزله محاطًا بعائلته، وفقًا لقناة سكاي نيوز.

قالت الأسرة في بيان: "الليلة، بقلوب محبة ولكن مكسورة، يجب أن نشارك خبر وفاة والدنا وشقيقنا كوينسي جونز، وعلى الرغم من أن هذه خسارة لا تصدق لعائلتنا، فإننا نحتفل بالحياة العظيمة التي عاشها ونعلم أنه لن يكون هناك شخص آخر مثله أبدًا، لأنه كان فريدًا من نوعه وسنفتقده بشدة".