شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: هيئة الترفية كلفت فيلم ولاد رزق 12مليون دولار..وحد هيفدنى أقوله لا والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم أحمد عز، خلال ندوته المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، ،عن فيلم ولاد رزق القاضية وتصويره فى السعودية ودعمه وتمويله من هيئة الترفية. ويدير الندوة رامى المتولى

وقال أحمد عز:" فيلم كيرة والجن حقق 130مليون جنية الفيلم عندنا بيكلف من 4 لـ 5 مليون دولار، هيئة الترفية قالت لي تعالى هنكلف الفيلم 12 مليون دولار والفيلم حقق 25 مليون دولار فى العالم حد هيفدنى أقوله لا ".

وتابع:" كنا بنعمل أفلام بدعم من روتانا وart والسعودية ومصر والإمارات وكل بلاد العرب أوطان وفاكرعبد الحليم حافظ فى لقاء قال تحية العروبة كلنا واحد".

وأضاف؛" وأنا بصور فى السعودية كأنى بصورفى مصر وأى حد يفيدنى فى مسيرتى أشيله من على الأرض وربنا يديم المحبة لأن إحنا واحد وكل التحية لهيئة الترفية والمستشار تركى آل الشيخ".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".