شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: المسرح زى الجيم للممثل.. ونفسى أقدم مسلسل على منصة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم أحمد عز، خلال ندوته المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، ويدير الندوة رامى المتولى، عن عنصر اختياره للمسلسلات وعن حبه للمسرح.

وقال أحمد عز:" ملك روحى كان دور صغير، اختياراتى للمسلسلات التى تحمل قضية، الأدهم وبعده أبو عمر المصرى ولازم أجرى وراء الموضوع وبحب مسلسل هجمة مرتدة وبيفكرنى بفيلم الممر، ونوعية المسلسل مثل هجمة مرتدة محببه لقلبى، وميال اكتر لفكرة المنصات والمنافسة واسعة على المنصة ونفسى أقدم مسلسل على منصة و المسلسل يبقى 8 حلقات والحلقة الواحد تبقى فيلم قصير ".

وعن حبه للمسرح، قال:" امتع نوع عندى المسرح بجانب السينما والمسلسلات، المسرح باخد رد الفعل وقتى وهو زى الجيم للممثل تدريب وبيفيد وترتجل ولازم تستحمل وتطور من نفسك وأنا بستمتع بالمسرح جدا".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".