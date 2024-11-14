شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: صورت فيلم الرهينة فى مفاعل نووى حقيقى ونطيت من 30 دور والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم أحمد عز، خلال ندوته المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، ويدير الندوة رامى المتولى، عن أعماله الفنية والنجوم ونصائحه له و ذكرياته عن أعماله .

أحمد عز يتذكر مسلسل ملك روحى

وقال أحمد عز:" فخور انى اتعملت من أجيال عظيمة و نجوم استفدت منهم جدا فاكر المخرج مجدى أبو عميرة فى مسلسل ملك روحى مع النجمة يسرا قال ليا أنت بعد المسلسل الناس هتتصور معاك فى الشارع و كنت أول مرة اشتغل فى مسلسل و اشوف يسرا بتعمل ايه و استفيد منها".

أحمد عز يتحدث عن نور الشريف

وتابع فى حديثه:" اشتغلت مع النجم نور الشريف فى فيلم مسجون ترانزيت و كان فيه خناقة عاوز يكتب اسمى على الافيش الاول واقوله ازاى بس لا يمكن قد ايه كان جميل و عظيم و استفدت كتير منه، وفى الفيلم والدتى اتوفت وكنت عاوز اصور المشاهد كلها لانه فيه ابنى بيموت و احزان كتير بس فضلت تعبان بعد الفيلم 6 شهور".

ذكريات أحمد عز فى فيلم الرهينة

وعن ذكريات أحمد عز فى فيلم الرهينة، قال:" لازم الفيلم يتصور بره، وصعب نطلع الفيز كلها لفريق العمل فكرنا نصور فى أوكرانيا و حاجز اللغة صعب هناك و روحنا و مشاهد الأكشن كان فى مفاعل نووى حقيقى و نطلع 30 دور و ننزل و كان عندى حماس رهيب انى اعمل مشاهد الاكشن بنفسى، و تعمل الاكشن المحسوب وليس الاكشن فيه ضرر، لان الضرر ليس للفيلم فقط و لكن ضرر لكل العمال اللذين يعملون فى الفيلم و أهم حاجة فى الشغلانه الشغف و أنك تكون مؤثر دى حاجه مهمة جدا و المهنة شاقة جدا و المسيرة عمرها ما كانت سهلة".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".