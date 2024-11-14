شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: بعتبر نفسي محظوظ.. وفيلم ملاكي إسكندرية الكوبري اللى وصلني والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة تكريم النجم أحمد عز الحائز على جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

وتحدث أحمد عز عن بداياته الفنية قائلا: "خليني ابقي واضح في الأول كانوا بيرشحوني علشان شكلي، لاني لما كنت بتفرج علي أعمالي القديمة كنت بقول ربنا كرمني أوي، لكن مع الوقت طريقتك وأدواتك هما الأهم من الشكل، والروح اللي جواك هتقدم للناس إيه، ويعلم ربنا إني لحد دلوقتي حتي لو بعمل مشهد معدي بس في الشارع بعمله بكل تركيز، ويشهد ربنا إني ببقي بفكر في الناس اللي هتنزل تدفع من جيبها علشان تتفرج على فيلم هيطلع منه بحاجة".

وتايع عز: "اعتبر نفسي محظوظ لأن الافلام الأولى كلام الليل والشرف ومن بعدهم مذكرات مراهقة وكل الأفلام اللي جت بعدهم كانت ناجحة، وأنا لسه فاكر دكتور سميرة محسن وإحنا بنصور سنة أولي نصب خلتني اروح احضر في معهد فنون مسرحية، وأنا ممتن لكل اللي علمني حاجة، وهما السبب في وجودي هنا دلوقتي، لانهم علموني في الأول أن التمثيل مش شكل بس".

وأشار عز قائلا: "ملاكي اسكندرية ده كان فيلم هستعير جملة من حبيبي محمد هنيدي وهي أنت هتعدي الكوبري، لأن بعض الأفلام اللي قدمتها قبله هو ده اللي يوصف اللي حصلي، لأني كنت شايف إني عايز أعدي الـ 10 مليون إيرادات في السينما، لان لو ده حصل أنا هعمل فيلم كل سنة، وأنا فاكر المخرج الكبير سعيد حامد أما شافني قالي "انت اتعملك كل حاجة"، وانا اعتقد اني دايما محظوظ، وملاكي اسكندرية ده كان مولود ليا، احنا كنا بنطبع الفيلم في مكان في الهند اسمه شناي، ورحلتها طويلة جدا على ما توصل تبقي زهقت من الفيلم، وأنا بتفرج علي النسخة الزيرو في الهند، معرفتش أنا مين من كتر ما كانت النسخة ضلمة جدا، رجعت الأوتيل قلت أنا مستقبلي ضاع، بس علي العكس كان هو البداية".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.