شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز بمهرجان القاهرة: دعوة أمى السبب فى نجاحى ونصائح الزعيم لي ملهمة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم أحمد عز، خلال ندوته المقامه حاليا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، عن نجاحه بسبب دعوات والدته وماذا تعلم من على عبد الخالق.

وقال أحمد عز: "أمى عظيمة دعواتها السبب اللى أنا فيه دلوقتى، وكنت مش بيتعرض عليا أى أعمال فنية وبعد دعواتها، كلمنى المخرج على عبد الخالق قالى احلق و تعالى على إسكندرية ذهبت على طول وعرفت أنه فيلم يوم الكرامة وكان زميل هيقدم دورى ولكن تأخر10 دقائق وكلمنى واتعلمت منه كتير وأن الالتزام أهم حاجه فى النجاح".

وعن بداية علاقته بالزعيم عادل إمام، أشار: "بعد ملاكى إسكندرية كنت فى مكتب وائل عبد الله وكان موجود الزعيم عادل إمام وسلمت عليه ووهو نجم عظيم وملهم لجيلى والأجيال القادمة عنده معادلة صعبة إزاى تعمل أفلام حلوة و تعيش وشباك التذاكر مليان طول عمره دى معادلة الزعيم هو بس اللى بيعملها".

وتابع:" نصيحته دائما لى هى الالتزام والورق أهم عناصر النجاح ونصحيته عايش بها لحد دلوقتى ولا يمكن انساها".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".