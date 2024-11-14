شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز: ممتن لكل اللي حصل فى مشوارى وأهلى اتصدموا من تقديم استقالتي والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل ندوة النجم أحمد عز الحائز على جائزة فاتن حمامة، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45.

وشكر أحمد عز خلال ندوته الحضور، قائلا: "في بداياتي مكنش حد ممكن يعرفني غير بسبب كتاباتكوا عني، سواء كان نقد او كلام كويس، وانا بشكركم جدا جدا وممتن لده طول عمري".

وتابع عز: "الفن مش بس انك تقدم فيلم او عمل بس لازم يبقي في رسالة، والنجاح بالنسبة لي هو ان افلامي تعيش، زي ما انا بتفرج علي افلام نجومنا الكبار، زي النجم الكبير نجيب الريحاني وافلامه، اول مشهد امثله كان في مسرح المدرسة وكانت مسرحية بيقوم بطولتها والمدرس من كتر ما طلبت منه اداني دور صغير جدا كنت بقول اه بس والحقيقة انه مع عرض المسرحية جاب حد تاني يعمل الصوت وانا امثل اني بعمله بس، الحمدلله احنا فين دلوقتي".

واشار عز: "اول ما اتخرجت اشتغلت في مجال الفنادق ومنعا لـ الموديلينج، وكنت فاكراني انا كده صح، ومن بعدها حصلت حاجات كتير وصلت لدور في مسلسل زيزينيا، وانا ممتن للدور لحد دلوقتي".

واكد عز: "في الشغل خيروني بين اني اكمل في الشغل او اقدم استقالتي، وفاكر كويس ان اهلي اتصدموا لما قدمت الاستقالة وفاكر ابويا قام وساب الاكل وقتها من الصدمة والزعل، ولولا فضل ودعوات امي مشيت الدنيا، والأستاذة ايناس الدغيدي عرضت عليا بطولة فيلم مذكرات مراهقة وممتن جدا للفرصة اللي جاتلي".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.