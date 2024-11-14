قدم أشهر أغانيه بتوزيع جديد.. لقطات من حفل عمرو دياب في عرض أزياء إيلي صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - أحيا الفنان عمرو دياب، حفل عرض أزياء إيلي صعب الذي أقيم ليلة أمس في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

عمرو دياب يقدم أغانيه ببصمه جديدة

قدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يحبها الجمهور، كان أبرزها أغنيته الشهيرة "نور العين" التي طرحها في فترة التسعينيات، وكان لافتاً للانتباه أنه قام بتقديم الأغنية بتوزيع مختلف أبهر الجميع.

عمرو دياب يحيي حفل إيلي صعب الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام



كان لافتاً للانتباه أن عمرو دياب قدم أغانيه المميزة للحضور خلال عرض الأزياء، فكان متواجداً على المسرح ومن حوله عارضات الأزياء قدمن أشهر وأرقى الأزياء التي حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.

عمرو دياب من حفل إيلي صعب- الصورة من ستوري حسابه على إنستغرام

أبرز الحضور

شهد عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب حضور عدداً كبيراً من الشخصيات تقدمهم المستشار الأستاذ تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية ونجوم عرب وعالميون توافدوا لحضور العرض الاستثنائي والمميز.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجمات والنجوم العرب، فحضرت الفنانة يسرا وإليسا ونانسي عجرم وكنده علوش وعمرو يوسف وأمينة خليل وسلافة معمار وسيرين عبد النور ونادين نجيم وهند صبري وماريتا ودانا الحلاني والنجم عمرو دياب وأحمد حلمي وباسل خياط والإعلامية لجين عمران وشقيقتها النجمة أسيل عمران.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



كما حضر الاحتفال الموسيقار هاني فرحات وإلهام علي وزوجها خالد صقر، ووسام بريدي وزوجته ريم سعيدي، ورزان جمّال، وديمة قندلفت، وسلافة معمار وصبا مبارك وفاطمة البنوي وهالة الحارثي.

أما من النجمات الأجانب فحضر كل من سيلين ديون وجينيفر لوبيز وهالي وكاميلا كابيلو إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المعروفة من عالم الموضة والإعلام.

تابعي معنا المزيد واكتشفي مصممون عرب وضعوا بصمتهم الشرقية على أسبوع باريس للهوت كوتور

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»