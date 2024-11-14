إش إش أول الأعمال الرمضانية الجاهزة للعرض.. شاهدوا احتفال أبطاله بانتهاء التصوير 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 01:38 مساءً - احتفلت الفنانة مي عمر وصناع مسلسل إش إش بانتهاء تصوير حلقات المسلسل، استعداداً لعرضه خلال موسم رمضان 2025.

نشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطعاً مصوراً كشف عن تفاصيل الاحتفال بانتهاء التصوير، وكتبت تعليقاً ودّعت فيه شخصية إش إش قائلة " حقيقي مش قادرة أوصف إحساسي وأنا بودّع الشخصية اللي عشت معاها رحلة فيها كل حاجة من ضحك وبكاء وقلق وفرح. حبيت كل لحظة قضيتها وأنا بجسدها، وحاسة إن جزء مني هيفضل معاها دايماً، وهيوحشني كل تفصيلة فيها بجد".

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رسالة مي عمر لزوجها

ووجهت مي عمر رسالة لزوجها المخرج محمد سامي قالت فيها " محمد سامي ، شكرًا ليك على صبرك وعلى نظرتك اللي كانت دايمًا بتشوف التفاصيل اللي ما حدش غيرك كان ممكن يلاحظها. شكرا إنك بتعرف ازاي تخرج مننا أفضل ما عندنا و علي إبداعك و توجيهك في كل مشهد. شكرًا إنك كنت قائد حقيقي لينا وخلّيت إش إش يبقى تجربة ما تتنسيش".

مفاجأت في مسلسل إش إش

الجدير بالذكر أنه تردد خلال الفترة الماضية أن المخرج محمد سامي استعان بعدد من مؤدي المهرجانات والأغنية الشعبية لتقديم عدد من الأغاني خلال أحداث مسلسل "إش إش" أبرزهم حسن شاكوش وحمو بيكا، خاصة وأن أحداث المسلسل تدور حول فنانة استعراضية تعمل في الأفراح الشعبية، وذلك تطلب تقديم أغانٍ شعبية تتناسب مع طبيعة العمل.

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

تعاون تاسع يجمع مي عمر ومحمد سامي

مسلسل "إش إش" يُعَد استكمالاً للتعاون الفني الذي يجمع بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، الذي أسفر عن 8 أعمال ما بين الدراما والسينما قبل "إش إش"، وجاءت الأعمال كالتالي: "حكاية حياة"، "كلام على ورق"، "الأسطورة"، "ولد الغلابة"، "لؤلؤ" الذي سجل أولى بطولات مي عمر المطلقة، "نسل الأغراب"، "نعمة الأفوكاتو" وفي السينما كان هناك تعاون وحيد خلال فيلم "تصبح على خير".

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