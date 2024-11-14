روبي تتألق بإطلالة أنيقة بالأبيض في حفلها الأخير

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة المصرية روبي، الأنظار بإطلالتها في حفلها الأخير.

وشاركت روبي متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور جديدة لها لإطلالتها في الخفل، ظهرت فيها روبي بفستان أبيض قصير وبقصة ضيقة من الأعلى وواسع من الاسفل.

وجاء الفستان مكشوف الصدر وبحمالات رفيعة وبدون أكمام، ونسقت معه روبي حذاء باللون الفضي جاء بكعب عالٍ.

ومن الناحية الجمالية، تركت روبي شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة مع تموجات عريضة، وطبقت مكياجا قويا أبرزت في ملامحها بطريقة جميلة معتمدة على الألوان البرونزية.

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