لانا ديل راي تعلّق على "حياتها بعد الزواج"..اليكم ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية لانا ديل راي عن حياتها بعد الزواج، معبرة عن سعادتها الكبيرة، اذ قالت لوسائل إعلام عالمية في آخر ظهور لها: "حياة الزواج جميلة، نحن سعداء" .
وكان قد علم موقع تي أم زي أنها إختارت فستان زفافها من متجر للملابس المستعملة يحمل إسم Trashy Diva.
وقد ارتدت لانا ديل راي بفستان أبيض مكشكش ومكشوف الكتفين من متجر وقد إبتاعته في شهر أيار الماضي.
والفستان بحسب الموقع لا يمكن أن يتجاوز سعره الـ 400 دولار أميركي وهو سعر زهيد بالنسبة لفستان الزفاف الذي ترتديه النجمات عادة.
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