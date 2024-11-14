مازن معضم يعبر عن غضبه جراء الأحداث المأساوية في لبنان

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل اللبناني مازن معضم، عن غضبه وأسفه بسبب ما يحصل في لبنان من دمار وموت، جراء التطورات المأساوية التي تحدث بسبب الحرب القائمة في البلد.
ونشر مازن معضم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، رسالة تحدث فيها عن معاناة اللبنانيين اليومية التي يعيشونها، وكتب: "يمكن لو كان في شغل كان الواحد بيلتهي شوي بالشغل وبركز فيه، بس تصوير ما في وضهرة صعبة واونلاين، وطبعاً الاصوات ومشاهد الدمار والتفكير بمستقبلنا ومستقبل الاولاد والتعليم و و و و...هيدا كله وين بده يروح غير بصحتنا، الحمدلله دايماً والله يفرجها على الكل".
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