سيلين ديون أخفت خبر مشاركتها في حفل الرياض لأشهر وكشفت أمراً فاق التوقعات

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة مرور 45 عاماً على تأسيس دار أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وخلال الحفل الذي أقامه في الرياض، بحضور رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ والمشاهير وعارضات الأزياء والراقصين، كانت مفاجأة الحفل حضور وغناء النجمة العالمية سيلين ديون بالصوت الحي، على عكس ما توقع الحضور أن يسمعوا playback بتأكيد من الشركة المنتجة للحفل.



بقي خبر مشاركة سيلين ديون في الحفل سرياً لمدة ستة أشهر، قبل أن يتسرب قبل ساعات من الحفل، وهو الحفل الثاني بعد مشاركتها بحفل إفتتاح الألعاب الأولمبية في باريس. وحين دخلت ديون الى المسرح بين العارضات وكانت تسير على مهل بفستان ذهبي، وقف الحضور في الصف الأول، وأدت أغنية Power of Love، ووقف الحضور وصفق لها، وكان واضحاً تأثرها.

وكشفت ديون بعد الحفل أنها لم تكن واثقة من قدرتها على الغناء بالصوت الحي.