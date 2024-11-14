ليدي غاغا في تجربة تمثيلية جديدة مع هذه النجمة العالمية.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تستعد النجمة العالمية ليدي غاغا للإنضمام إلى الموسم الثاني من مسلسل "Wednesday"، في دور لم يتم الكشف عنه، بعد عودة ظهور أغنيتها "Bloody Mary" المرتبطة بمشهد رقص النجمة العالمية جينا أورتيغا.



وإقترحت أورتيغا، التي كانت تأمل سابقًا في مشاركة غاغا، أن تكون شخصيتيهما "وحشين يفهمان بعضهما البعض".

وتقوم غاغا بالتصوير حاليًا في أوروبا، وما زالت التفاصيل الإضافية حول دورها طي الكتمان.

وكان قد حقق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات عالمية بلغت 204.7 مليون دولار منذ عرضه في 4 تشرين الأول، وقد وصلت الإيرادات في شباك التذاكر الأميركي إلى 58.2 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات العالمية 146.5 مليون دولار، على الرغم من التوقعات بتحقيق الفيلم 140 مليون دولار في أول 3 أيام، إلا أنه من المتوقع ألا يحقق إيرادات الجزء الأول الذي جمع 1.07 مليار دولار.

الفيلم الذي يضم خواكين فينيكس وليدي غاغا، تلقى إشادة كبيرة بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي.