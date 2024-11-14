شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف الطبول الأسطورى روي هاينز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الرائد فى عزف الطبول وموسيقى الجاز والأيقونة روي هاينز عن عمر يناهز 99 عامًا، حيث أعلن نجل هاينز كريج من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعى، وعلق على صورة لوالده قائلا:" شكرًا لك على كل ما قدمته يا أبي، ارقد في سلام".

وأكدت ابنة هاينز ليزلي هاينز جيلمور وفاة والدها لصحيفة The Guardian، مضيفة أن عازف الطبول الأسطوري توفي بعد مرض قصير لكنها لم تكشف عن أي معلومات أخرى.

تمتع هاينز - الذي كان أحد آخر عازفي الطبول الناجين من عصر السوينج والبيبوب لموسيقى الجاز - بمسيرة مهنية عريقة امتدت لما يقرب من سبعة عقود.

طوال تلك السنوات الـ 69، قام هاينز بالعزف والتسجيل مع أساطير موسيقية أخرى مثل تشارلي باركر، وباد باول، وسوني رولينز، ومايلز ديفيس، وجون كولترين، ولويس أرمسترونج، وغيرهم الكثير.

بدأ هاينز مسيرته المهنية في عام 1945، بفترات عمل في فرق بقيادة موسيقيين مثل ليستر يونج، وستان جيتز، وتشارلي باركر، وسارة فوغان، ثم عازف البيانو باد باول - سجل هاينز في المنزل ألبوم "The Amazing Bud Powell" عام 1952.

بعد "The Amazing Bud Powell"، بدأ هاينز في الأداء مع أمثال مايلز ديفيس، وسوني رولينز، وآرت بلاكي، وجورج شيرينج، وغيرهم - بالإضافة إلى إطلاق مسيرته الفردية مع ألبوم "Busman’s Holiday" في عام 1954.

في عام 1956، تعاون هاينز مع الأسطوري كوينسي جونز - الذي توفي أيضًا في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 91 عامًا - لإصدار ألبوم "Jazz Abroad"، ومن ثم تعاون الثنائى من جديد فى ألبوم Ray Charles الكلاسيكي "Genius + Soul = Jazz" عام 1961.

من بين الجوائز العديدة التي حصدها هاينز خلال حياته جائزتي جرامي، وجائزة الإنجاز مدى الحياة من جرامي في عام 2012 وجائزة الإنجاز مدى الحياة من مؤسسة الجاز الأمريكية في عام 2019.