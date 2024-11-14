ألف ليلة وليلة في الرياض: عرض إيلي صعب يأسر القلوب بحضور عالمي استثنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:07 مساءً - في ليلة 13 نوفمبر 2024، أضاءت العاصمة السعودية الرياض سماء الموضة بعرض أزياء مبهر حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحت عنوان "ألف موسم وموسم"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024. العرض، الذي احتفى بمرور 45 عامًا على مسيرة دار إيلي صعب، استلهم أجواءه من حكايات "ألف ليلة وليلة"، مقدمًا أكثر من 300 تصميم بتوازن فريد بين التراث العربي الفاخر والأناقة العصرية.

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تفاصيل العرض

أقيم العرض في قاعة "ذا فينيو" بمنطقة بوليفارد سيتي، وقدم إيلي صعب مجموعة حصرية تجمع بين العصرية وروح الشرق، وتبرز جماليات مأخوذة من عالم "ألف ليلة وليلة"، باستخدام أقمشة فاخرة وتطريزات ذهبية وألوان تعكس روح الشرق.

زُينت الأمسية بعروض حية من الرقصات الشرقية والموسيقى، بإشراف مصممة الرقصات الشهيرة بلانكا لي، مما أضفى طابعًا ساحرًا على الحدث بحضور نجوم عالميين وعرب من بينهم نانسي عجرم التي أبهرت الحضور بفقرة غنائية، وسيلين ديون التي أضفت لمسة فنية بأغنيتها الشهيرة "I'm Alive"، وهالي بيري وعمرو دياب، إلى جانب عدد من النجوم مثل إليسا وأمينة خليل وصبا مبارك وكندة علوش، مما منح الحدث بريقًا خاصًا أكد على موقع الرياض كوجهة أساسية لعشاق الموضة.

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توج الحدث بفقرات موسيقية رائعة قدمتها جينيفر لوبيز في عرض غنائي راقص أضفى على الحضور حيوية وإبداعًا، إضافة إلى أداء مميز من كاميلا كابيلو التي قدمت نسختها الخاصة من أغنيتها "هافانا" بأسلوب جديد، حيث غيرت كلماتها إلى "السعودية أو نا نا" تكريمًا للمكان، ما أضفى أجواء من الحماس والتفاعل من الجمهور.

تعاون عالمي وأبعاد جمالية

شهد العرض تعاونًا مميزًا بين إيلي صعب وكارين روتفيلد، حيث أضافت لمستها الجريئة بعدًا إبداعيًا حديثًا يتماشى مع تصاميم صعب المتألقة، مما عزز من التجربة البصرية والقصصية للحدث. وأيضًا، لعبت مصممة الرقصات الإسبانية بلانكا لي دورًا بارزًا في تنسيق العروض الحية بشكل متناغم مع الأزياء، لتأخذ الحضور في رحلة تجمع بين الأناقة والأداء الفني، جاعلة من الأمسية حدثًا لا يُنسى في عالم الموضة.



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بفضل هذا المزج الفريد بين الأزياء والفنون، نجح عرض إيلي صعب في إبهار الجمهور بنقلهم إلى عالم سحري من الإبداع والتراث، مقدمًا لوحة متكاملة جمعت الأزياء والفن والموسيقى بطريقة غير مسبوقة، ليظل محفورًا في ذاكرة موسم الرياض كحدث أيقوني في عالم الموضة العالمية.



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