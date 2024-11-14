أحمد عز يروي موقفاً كوميدياً خلال حضوره أول دورة من مهرجان القاهرة السينمائي 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:07 مساءً - أقيم ليلة أمس حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشهد الحفل الكثير من اللقطات المميزة لعل أبرزها تكريم الفنان أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز.

تفاصيل أول حضور لمهرجان القاهرة

وعندما صعد أحمد عز للمسرح وتسلم الجائزة روى موقفاً غريباً لأول مرة عن تواجده في مهرجان القاهرة السينمائي، وبدأ حديثه قائلا "من حوالي 24 سنة خيروني بين أكمل في شغلي وبين بطولة أول فيلم سينمائي، واخترت دخول مجال التمثيل بدون رغبة أهلي، وانا بصور كان مهرجان القاهرة هيشتغل، وكان نفسي احضر المهرجان، وكان نفسي الدعوة تيجي على البيت مكتوب عليها (الفنان أحمد عز) مش لسبب غير إني أقول لأبويا وأمي إني اخترت صح، المهم الدعوة مجتش، فضلت مستني أسبوع، لحد ما جيه يوم المهرجان الصبح، ومافيش دعوة، خدت عربيتي وطلعت على إدارة المهرجان، إزاي الدعوة ماتجيليش، المهم هما كانوا في غاية الكرم معايا، وادوني الدعوة ورجعت البيت".



ذكريات مؤثرة لأحمد عز عن مهرجان القاهرة السينمائي

أكد عز أنه عاد للمنزل بشكل سريع وبدأ يستعد لحضور المهرجان، وعندما وصل للريد كاربت وقف لالتقاط الصور لكن لم يعرفه أحد من المصورين فتدارك الأمر، وتمنى أن يجلس في موقع جيد حتى تصوره الكاميرات ويراه والديه في التليفزيون، لكنه فوجىء برجل الأمن يخبره أن مكانه في الأعلى فعاد لمنزله وهو يشعر بالضيق ثم لاحقته دعوات والدته.

وتابع حديثه قائلا "تلف الأيام وأجي أقف على خشبة دار الأوبرا العريقة، واتكرم وآخد جائزة اسم صاحبة الجايزة لوحده جايزة، ومن وزير الثقافة ونجم النجوم اللي مجاش زيه الأستاذ حسين فهمي، وللاسف كل دا بييجي وأبويا وأمي مش موجودين، بس أكيد لو كانوا موجودين كانوا هيبقوا فخورين بيا".

أحمد عز: هذه نصيحة الزعيم عادل إمام لي

وأنهى حديثه كاشفاً عن نصيحة وجهها له الزعيم عادل إمام في بداية مشواره الفني قائلا "اسمحوا لي في النهاية إن الجايزة دي عايز أهديها لشخص، نجم عزيز عليّ وعلينا كلنا وملهم لينا، قال لي في يوم الالتزام والورق هما أبوك وأمك في الصناعة دي ودا حقيقي، يارب كل زملائي وأصدقائي يقفوا يتكرموا تكريمات أكبر من دي بكتير، واسمحوا لي في النهاية أهدي الجائزة دي للنجم للزعيم عادل إمام".

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