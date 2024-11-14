رسالة إليسا لـ إيلي صعب بعد حفل "ألف ليلة وليلة" في موسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إلى المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، بعد عرض الأزياء الخاص به في حفل "ألف ليلة وليلة"، ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور عدد كبير من نجوم العالم.
وعلقت إليسا قائلة: "قلبي ممتلئ بعد حضوري تحفة إيلي صعب في الرياض. كانت كل التفاصيل سحرية، لقد كان موسم 1001 حرفياً! إيلي، أنت فخرنا، الرمز الحقيقي لجمالنا وموهبتنا. لحظات كهذه تجعلني فخورة جداً بكوني لبنانية. هذا هو لبناننا، الذي يضيء ليراه العالم".
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