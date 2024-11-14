الممثلة الإسـ رائيلية غال غادوت في رسالة سياسية من كاليفورنيا

ميرنا وليد - بيروت - بدت الممثلة الإسـ رائيلية غال غادوت أنيقة أثناء حضورها ليلة افتتاح مهرجان إسرائيل السينمائي في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا مساء الأربعاء، بحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية.

كما أوصلت الممثلة الإسرائيلية، 39 عاماً، رسالة عند وصولها إلى مسرح سابان، من خلال ارتداء دبوس شريطي أصفر على طية صدر السترة الخاصة بها باللون البيج، ويبدو أن الدبوس هو رمز يدل على دعمها للعودة الآمنة للرهائن الذين تحتجزهم "حمـ اس".

كانت نجمة Wonder Woman – التي احتفلت مؤخراً بعيد ميلاد ابنتها – من كبار المدافعين عن إسرائيل.

ويبيع متحف فايتسمان الوطني للتاريخ اليهودي الأمريكي الدبابيس، التي ترمز إلى "التضامن مع الرهائن وعائلاتهم وكل من يهتم بسلامتهم".

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