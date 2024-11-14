اختتام التدريبات العامة لنزال ” Latino Night” في منطقة المكسيك ببوليفارد وورلد

اختتمت مساء أمس الأربعاء في منطقة المكسيك إحدى مناطق بوليفارد وورلد وضمن أسبوع الملاكمة التدريبات العامة للنزال المرتقب Latino Night يوم السبت المقبل ضمن موسم الرياض ٢٠٢٤.

حيث يترقب عشاق الملاكمة حدثًا استثنائيًا يجمع نخبة من أبطال العالم في نزالات من العيار الثقيل، حيث ستقام البطولة في منطقة “ذا فنيو”.

ويشهد الحدث مواجهة كبرى بين البطلين المكسيكيين غيلبرتو راميريز وكريس بيلام-سميث للظفر بألقاب الوزن الثقيل المتوسط في WBO وWBA، في مباراة من ١٢ جولة تجمع بين خبرة راميريز (٤٦ انتصارًا و٣٠ بالضربة القاضية) وطموح بيلام-سميث صاحب السجل المميز بـ٢٠ فوزًا و١٣ بالضربة القاضية.

وتتضمن النزالات أيضًا مواجهات حماسية أخرى، أبرزها النزال المشترك بين خوسيه راميريز من الولايات المتحدة وأرنولد باربوزا جونيور في إطار تصفيات لقب وزن الوسط الخفيف لـ “WBO”، في مباراة من ١٠ جولات تعد بمستويات أداء عالية من كلا الطرفين.

وفي مباراة أخرى على لقب الوزن الخفيف المؤقت لـ “WBC”، سيتواجه المكسيكي ويليام زيبايدا ضد الأمريكي تيفين فارمر في نزال من ١٠ جولات، حيث يمتلك زيبايدا سجلًا قويًا بـ٣١ انتصارًا (٢٧ منها بالضربة القاضية)، بينما يسعى فارمر بخبرته إلى تحقيق انتصار مهم لتعزيز مكانته.

كما ستشهد الأمسية نزالاً على ألقاب “WBA”، ” WBO”، و”RING” للوزن الأدنى، حيث سيتبارى البورتوريكي أوسكار كولازو ضد التايلاندي ثامانون نيامترونغ في مباراة من ١٢ جولة، ويطمح كلا البطلين إلى إثبات جدارتهما وإحراز الألقاب.

وتتواصل الإثارة مع نزال في وزن الوسط الخفيف بين أوسكار دوارتي من المكسيك وبوتيرجون أخمدوف من أوزبكستان، حيث يتطلع كلا الملاكمين إلى تحقيق فوز يعزز فرصهم في المنافسة على الألقاب العالمية.

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وختامًا، يشارك السعودي زياد المعيوف في مواجهة أمام المكسيكي خوان غارسيا في نزال من 6 جولات في وزن الوسط، ويأمل المعيوف بتحقيق فوز يعزز من حضوره على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض، والتي تستقطب جماهير واسعة من مختلف أنحاء العالم، لتعكس تميز العاصمة الرياض كوجهة للفعاليات الكبرى العالمية.