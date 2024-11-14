شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: في عيد ميلادي قلبي مكسور على أهل غزة وبيروت وأتمنى لهم السلام والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة لبلبة في تصريح خاص لـ"الخليج 365" بمناسبة عيد ميلادها، إن هذا اليوم يمر عليا وهي قلبها مكسور وحزينة بسبب ما يحدث في غزة وبيروت، مؤكدة أن أمنيتها الوحيدة في الفترة الحالية أن يحل السلام على أهل فلسطين ولبنان وأنت تتحسن الأمور، وهو ما سينعكس على المنقطة بالكامل.

حصلت لبلبة خلال مسيرتها على عدة جوائز، وتتضمن أعمالها ما يزيد عن 88 فيلما و260 أغنية وقدمت للدراما التلفزيونية 4 مسلسلات من بينها "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع النجم الكبير عادل إمام.

بدأت لبلبة العمل في مجال السينما كطفلة في الخامسة من عمرها واشتهرت بتقليد المشاهير، ودرست الباليه الكلاسيكي وعملت بالغناء ولها أكثر من 260 أغنية منها 30 أغنية للطفل.

كما حصلت على عدة جوائز كأحسن ممثلة، أهمها جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة" من إخراج عاطف الطيب سنة 1996 كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان كل إفريقيا في كيب تاون جنوب إفريقيا 1996 عن دورها في نفس الفيلم.

وقدمت وهي طفلة بطولة 6 أفلام أهمها "حبيبتي سوسو" إخراج نيازي مصطفى الذي قام باكتشافها و"البيت السعيد" من إخراج حسين صدقي و"أربع بنات وضابط" من إخراج أنور وجدي .

كما أن مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن وقامت ببطولة 85 فيلمًا أهمها: "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب و"جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي و"عصابة حمادة وتوتو" من إخراج محمد عبد العزيز و"احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف و"إسكندرية نيويورك" و"الآخر" للمخرج يوسف شاهين و"حسن ومرقص" للمخرج رامي إمام.

فضلا عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و16 مهرجانًا عربيًا ولها مسلسلين في الدراما التليفزيونية هما "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه"، كلاهما مع النجم عادل إمام وإخراج رامي إمام .



