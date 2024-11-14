شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء للفيلم الإيطالي "العقد" بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم الإيطالي "العقد" في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، ويسبقه سجادة حمراء يحضر عليها أبطال العمل والضيوف.

فيلم "العقد" للمخرج ماسيمو باولوكي، وبطولة كيفين سبيسي ، ويبلغ مدته 105 دقيقة، وتدور أحداثه حول في خضم متابعته تحقيقًا في جريمة قتل، حيث يقع جوسيبي، صحفي فاشل يحاول تحقيق النجاح بأي طريقة، في شرك الشيطان دون أن يعلم أنه كان مُسيَّرًا وفقًا لرغبة الشيطان.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".