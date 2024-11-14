سيليو صعب وزين قطامي يخطفان الأنظار بعرض أزياء إيلي صعب.. وهكذا أطلت

ميرنا وليد - بيروت - تألق الثنائي الجميل سيليو صعب وخطيبته الأردنية زين قطامي بعرض أزياء والده المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ضمن فعاليات موسم الرياض.



وقد إختارت زين فستاناً رائعاً باللوني الأسود، من دون أكمام طويل وواسع، ومزين بورود كبيرة باللون الأبيض.

أما سيليو فقد لفت الأنظار ببدلة رجالية "سليم" باللون الأسود، مع قميص باللون الأبيض.

وقد شارك عدد من الفنانين والممثلين والإعلاميين العرب في عرض "1001 موسم" للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث أضاف حضورهم رونقاً خاصاً للحدث المميز، وقد تألقت الممثلة للبنانية رزان جمال، والممثلة المصرية هدى المفتي، وأمينة خليل، إلى جانب دانييلا رحمة، و التونسية ريم السعيدي، وزوجها الإعلامي وسام بريدي وباسل خياط وكندة علوش، حيث جذبوا الأنظار بأناقتهم وأسلوبهم الراقي، بالإضافة الى الفنان المصري عمرو دياب الذي حضر المهرجان ببدلة كلاسيكية سوداء ،كما حضرت الفنانة سيرين عبد النور، ونانسي عجرم ، وسلافة معمار، وصبا مبارك، اللواتي أضفن لمسة ساحرة على السجادة الحمراء للعرض، وتأتي هذه المشاركة من الفنانين لتؤكد أهمية الحدث الذي يجمع مشاهير العرب والعالم في العاصمة الرياض، إحتفاءً بتصاميم إيلي صعب التي تجمع بين الأصالة والعصرية.