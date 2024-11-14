ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل مشاركتها في أسبوع الموضة في الرياض، الذي نظمته هيئة الأزياء السعودية.

وقالت نيللي كريم: "الران واي كان بالنسبة لي أول مرة، لكن أنا تربية مسرح ورقصت على مسرح دار الأوبرا المصرية كتير ومسارح برا، ومفيش عندي رهبة الوقوف على المسرح. عجبني كواليس الموضوع، البنات الموديلز كلهم حلوين وقمرات، اللي قاعدة تقرا كتاب واللي بتسمع مزيكا، ومرايات وفساتين كتير، وموديلز من جميع أنحاء العالم، وثقافات ولغات مختلفة".

كما كشفت أنها تعمل على خط أزياء خاص بها، وقالت: "أنا شغالة على خط أزياء بتاعي من فترة، بس بحب أعمل وبعد كده أتكلم".

كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم تتحدث عن تفاصيل مشاركتها في أسبوع الموضة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.