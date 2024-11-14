ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري رامي جمال البوستر الرسمي الخاص لأحدث أعماله و هي أغنية تحمل إسم "نومي مخاصمني" عبر حسابه الخاص، و حمس من خلاله الجمهور حيث علق بلقول: "قولت اغير مودكم ب اغنيه من اجمل الاغاني اللي سمعتها في حياتي وعد هتشغلوها كتير وربنا يعينكم عليا ميعادنا الجمعه ان شاء الله الساعه ٥".
وكان نشر رامي جمال صورة تجمعه بزوجته ناريمان، واحتفل بعيد ميلادها وعيد زواجهما العاشر.
وكتب رامي جمال تعليقاً: "كل سنة وإنتي طيبة وبصحة وسعادة وصاحبتي، وبنتي وبحبك جدًا يا بنت الأصول، عيد ميلادك وعيد جوازنا، وعقبال العمر كله".
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة "نومي مخاصمني".. وهذا ما قاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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