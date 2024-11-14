ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة المصرية منة شلبي، رسالة لزميلها الممثل المصري أحمد عز، والمخرج المصري يسري نصر الله.

وعبرت منة من خلال رسالتها عن سعادتها بتكريم أحمد عز ويسري نصرالله في المهرجان.

وكتبت منة في رسالتها: "النهارده هيتكرم في مهرجان القاهرة اتنين غاليين عليا أوي، كل واحد بطريقة".

وأضافت: "أحمد عز أخويا وصاحبي وعشرة عمري، و"role model" في الاجتهاد والتعب في الشغل، بحبك يا صاحبي ودائمًا ناجح يا رب".

وقالت منة للمخرج يسري نصر الله: "يسري نصر الله الأستاذ اللي الفن بيجري في دمه، تكريمات مستحقة لأجيال مختلفة بتحترم شغلانتها وموهبتها، مبروك يا حبايب".

كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي توجه رسالة لـ أحمد عز ويسري نصر الله.. وهـ ـذا ما قالته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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