ميرنا وليد - بيروت - عاد منزل الفنان الراحل ليام باين في جنوب فلوريدا للتأجير بعد أسابيع من وفاته المأساوية في الأرجنتين.

وأفادت مصادر عقارية لموقع TMZ أن القصر الفاخر، المكون من خمس غرف نوم وستة حمامات، الواقع في منطقة ويلينغتون بولاية فلوريدا، متاح للإيجار منذ أواخر أكتوبر مقابل 9,950 دولاراً شهرياً.

وكان ليام وصديقته كيت كاسيدي قد استأجرا المنزل لفترة قصيرة في نهاية الصيف الماضي، حيث قدمت كيت لمتابعيها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، جولة في أرجاء القصر الذي تُقدّر قيمته بـ1.7 مليون دولار.

واستعرضت في الجولة المدخل الكبير، المطبخ الفاخر، وجميع تفاصيل التصميم الراقي للمنزل.

وخلال جولتها، أظهرت كيت اهتماماً خاصاً بمسبح المنزل، مشيرةً إلى أنه كان أحد أبرز وسائل الترفيه لهم في ظل درجات الحرارة المرتفعة في فلوريدا.

كانت هذه تفاصيل خبر تأجير منزل ليام باين في فلوريدا بهذا المبلغ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.