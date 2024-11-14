شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى هوبكنز أحدث المنضمين لـ فيلم جاى ريتشى الجديد Wife & Dog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم العالمى أنتوني هوبكنز في بطولة الفيلم الروائي الطويل الجديد للمخرج جاي ريتشي، Wife & Dog، إلى جانب بينيديكت كومبرباتش وروزاموند بايك.

وإلى الان لم يكشف عن الدور الذي سيلعبه هوبكنز في فيلم Wife & Dog.

وفقًا لموقع Deadline، يبدو أن تصوير الفيلم الجديد Wife & Dog سيبدأ في فبراير 2025، ووصف الفيلم بأنه "عودة إلى عالم الأرستقراطية البريطانية الملون الذي استكشفه ريتشي في فيلم The Gentleman والمسلسل التلفزيوني".

تم كتابة سيناريو الفيلم بواسطة ريتشي، الذي سينتج الفيلم أيضًا إلى جانب جون فريدبيرج من شركة Black Bear، وإيفان أتكينسون.



أنتونى هوبكنز

فى نفس السياق يشارك النجوم العالميين توم هاردي وهيلين ميرين وبيرس بروسنان في مسلسل جديد من إخراج المخرج العالمى جاي ريتشي، وفقًا لموقع Deadline، فإن الثلاثي في مفاوضات نهائية للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من إنتاج شركة Paramount+ سيطرح تحت اسم The Associate.

من المقرر أن يتتبع المسلسل الدرامي أجيال من رجال العصابات، والأعمال التجارية التي يديرونها، والعلاقات المعقدة التي ينسجونها، والرجل الذي يستعينون به لإصلاح مشاكلهم.

من المقرر أن يلعب هاردي دور مصلح يُدعى هاري، بينما ستلعب ميرين وبروسنان دور أم ووالد رئيس العصابة، ويروي المسلسل الجديد نسخة خيالية من عملية Postmaster، وهي عملية خاصة بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية كُلفت بتخريب الخطط النازية ودعم حركات المقاومة في الأراضي الخارجية.