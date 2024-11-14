شكرا لقرائتكم خبر عن سجادة حمراء لفيلم " ثقوب" بمهرجان القاهرة السينمائي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم "ثقوب" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، في عرض عالمي أول، اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا، ويسبقه سجادة حمراء يحضر عليها أبطال العمل والضيوف.

فيلم "ثقوب" السعودي يروي حكاية تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيد عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة!، والفيلم من بطولة مشعل المطيري ومريم عبد الرحمن ومن إخراج عبد المحسن الضبعان.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".